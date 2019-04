Schuttevaer Premium Rooie Gerrit verlaat Pieperrace Facebook

Volendam 16 april 2019, 13:00

Rooie Gerrit zat 35 jaar in de organisatie van de Pieperrace en al die jaren zeilde hij ook zelf mee. De laatste jaren op het tjalkje Jacobschelp, maar zelfs bij hem, inmiddels rond de 80, wordt het lichaam stram en tijdens de prijsuitreiking kondigde hij zijn afscheid aan. Iedereen was het er volmondig mee eens: ‘Gerrit, je bent geweldig en we zijn je zeer dankbaar, wat je voor de bruine vloot hebt gedaan!’