Een lekkend charterschip met 21 opvarenden heeft zaterdagmiddag 13 april, onder begeleiding van de KNRM reddingboten Enkhuizen en Andijk, veilig de haven van Enkhuizen bereikt. Omdat de meeste van de 19 gasten een beperking had of in een rolstoel zat, besloot de kustwacht groot op te schalen. Een evacuatie was niet nodig.