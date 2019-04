De circa 20 klassieke zeilschepen die dit jaar deelnemen aan de 31-ste editie van de Race of the Classics hebben op donderdag 4 en vrijdag 5 april Den Helder bezocht.

De vloot van de Race of the Classics afgemeerd in de Helderse Koopvaardersbinnenhaven. (Foto PAS Publicaties)

De schepen lagen in de Koopvaardersbinnenhaven langs de Flaneerkade afgemeerd, wat deze mooie foto opleverde. De vloot, met aan boord circa 500 studenten, was op 1 april uit de Rotterdamse Veerhaven vertrokken en de Race of the Classics zal op 7 april in Amsterdam eindigen. ( PAS