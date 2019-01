‘Schippers kom kennis delen op Sectordag Chartervaart’ Facebook

De branche-organisatie voor de chartervaart BBZ organiseert 24 januari een Sectordag Chartervaart, met een ruime keuze aan workshops en lezingen. Wat is het belang van deze dag? Waarom investeert de BBZ hierin? Schuttevaer vraagt het aan directeur Paul van Ommen.

‘Mede naar aanleiding van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ( OVV ) hebben wij in de nasleep van het mastongeval in 2016 een aantal workshops over rondhouten en tuigage georganiseerd. Het werd ons al snel duidelijk dat er ruimte was voor verbetering. Niet zozeer in de deskundigheid bij schippers en scheepseigenaren, die is er echt wel. Maar het is misschien goed als schippers af en toe van hun achterdek komen en buiten hun normale kringetje met elkaar praten. De OVV stelde al vast dat er op vragen over één onderwerp 150 verschillende antwoorden kunnen komen.’

Dit is de reden dat de BBZ in samenwerking met een keur aan deskundigen deze Sectordag op touw zet. Stefan Kramer zal bespreken wat 'near misses' betekenen voor je schip. Aan de hand van een schaalmodel toont Wouter van Dusseldorp wat windstoten doen met je tuigage. Ook de garantieverplichting komt aan de orde, evenals de Richtlijn Pakketreizen.





Van Ommen: ‘We willen bovendien aan de wereld laten zien dat het ons ernst is. We investeren in kennisuitwisseling en deskundigheid. Geen terrein mag onbesproken blijven, we stellen geen grenzen aan de onderwerpen. Zo kunnen de schippers hun eigen vakmanschap toetsen aan dat van collega’s. Dit is zó belangrijk voor de sector. We hopen op een grote opkomst.’

Ook buiten de sector reageert men positief op het idee van een Sectordag. Robin Hoekstra van Bureau Scheepvaart Certificering uit Lelystad: ‘Dit is absoluut nuttig. Schippers liggen bij elkaar langszij en praten dan wel met elkaar natuurlijk, maar ze zitten toch vaak alleen op hun drijvende eiland. Het effect vind ik lastig te voorspellen, maar je zult er zeker nieuwe inzichten mee opdoen.’





Martin Visser, bestuurder bij schepenverzekeraar EOC beaamt het. ‘Het is ook in ons belang. Regelmatig waren onze relatiebeheerders aanwezig bij de workshops die naar aanleiding van het ongeluk werden georganiseerd en niet voor niets hebben we meegewerkt aan de Branchenorm voor inspectie en onderhoud van Rondhouten. Kennisuitwisseling is noodzakelijk. We hebben de indruk dat de charterschippers tegenover elkaar geen blad voor de mond nemen, maar je moet het wel over de goede dingen hebben. Let wel, wij bepalen niet de onderwerpen, maar als we interessante informatie hebben willen we die graag delen. Dan denk ik aan de schades die bij ons binnenkomen en aan de zaken die we aantreffen bij het certificeren van schepen. Soms kan er best een certificaat worden afgegeven, maar lijkt het ons toch goed om bovenop de eisen wat aanvullende tips te geven. Sommige schippers ervaren dat als bemoeizuchtig, maar het is ons beider belang.’