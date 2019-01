Schuttevaer Premium Ties van Os overlijdt na ski-ongeval Facebook

ENKHUIZEN 11 januari 2019, 12:00

Zeiler en scheepsmakelaar Ties van Os (61) uit Enkhuizen is 29 december, na een val tijdens het skiën met zijn zoon Thijs, in Oostenrijk overleden aan een hersenbloeding.

Van Os maakte in 1979 deel uit van het team van Dirk Nauta op de Prodent tijdens de Nedlloyd Specerijenrace van Jakarta naar Rotterdam en zette daarna samen met Schout Schouten een campagne op voor de Trans-Atlantische Zeilrace van Rotterdam naar New York in 1982. Op deze race, waarin zijn team derde werd met de Samsonite en op de terugweg eerste, bewees hij zich ook als navigator. Toen hij meedeed in het Whitbread-team van Pleun van der Lugt op de Equity & Law ontving hij na de race de prijs voor de beste navigator.

Van Os schipperde al vroeg op platbodems voor Zeilvaart Enkhuizen, werd maatje onder Jan Schoen op de Nordwind, die in de Middellandse Zee charterde, en deed samen met Caspar Mooyman zijn eerste stappen in de scheepsbemiddeling. Dat bouwde hij uit tot vooraanstaande scheepsmakelaardij voor klassieke schepen, charterschepen en internationaal varende jachten en schepen. Als beginnend makelaar verkocht hij de eerste Eendracht, waarmee hij zijn naam vestigde. Hij werd een expert op het gebied van internationale transacties, maar bleef ook een bevlogen adviseur en vraagbaak voor eigenaren van rond- en platbodems. (SK)