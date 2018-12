Schuttevaer Premium Pure Liner 2 zinkt in haven Niehl Facebook

Twitter

Email KEULEN 28 december 2018, 09:45

Het luxe evenementenschip Pure Liner 2 is tijdens de Kerstdagen gezonken in de haven van Keulen-Niehl, waar het lag afgemeerd langszij het zusterschip Pure Liner. Een schipper ontdekte rond 10:00 uur dat het schip slagzij maakte. De toegesnelde brandweer kon niet verhinderen dat het verder vol liep en zonk.

1 / 1 De Pure Liner 2 is volgens de politie vermoedelijk met het achterschip onder de kaderand blijven hangen, terwijl het waterpeil in de haven steeg. (Foto politie Nordrhein-Westfalen) De Pure Liner 2 is volgens de politie vermoedelijk met het achterschip onder de kaderand blijven hangen, terwijl het waterpeil in de haven steeg. (Foto politie Nordrhein-Westfalen)

De Pure Liner 2 ligt in vijf meter diep water. Alleen de opbouw steekt gedeeltelijk nog boven water uit. Twee bemanningsleden aan boord konden zich volgens de politie in veiligheid brengen en bleven ongedeerd. De politie vermoedt dat het schip is gezonken doordat het achterschip onder een kaderand is blijven hangen, terwijl het water in de Rijn snel steeg.

Woordvoerder Nicola Hosang van rederij Pure Liner in Keulen bevestigt dat het schip is blijven steken tijdens het wassende water en binnen 20 minuten is gezonken. 'Dat is wat we voorlopig weten. Hoe de gang van zaken exact is geweest moet nog worden uitgezocht.’

Wat niet klopt is dat er op het moment van het zinken twee bemanningsleden aan boord waren, zoals de politie heeft gemeld, zegt Hosang. Over de hoogte van de schade kan hij nog niets zeggen. 'Dat hangt er vooral vanaf hoe zwaar het schip is beschadigd en of het nog te redden valt. De experts en de verzekering kijken daar op dit moment naar.'

De berging van het schip staat voorlopig gepland voor de eerste week van januari. Een geplande tocht over de Rijn op Oudejaarsavond kan wel gewoon doorgaan. Daarvoor wordt het zusterschip Pure Liner ingezet, dat die avond geen boeking had.

De Pure Liner 2 vaart onder Nederlandse vlag met Amsterdam als thuishaven. Het speelde onder meer een rol bij de opening van het Máximakanaal in 2015. Koningin Máxima was toen met genodigden aan boord en voer via sluis Empel naar sluis Hintham. Het in opvallend grijs geschilderde schip heeft in het interieur glazen trappen en is onder meer uitgerust met grote plasmaschermen voor presentaties. De brandweer heeft het schip afgeschermd met een oliescherm om mogelijke verspreiding van olie tegen te gaan. ( BO