Als het aan Harlingen ligt doen de deelnemers aan de Tall Ships Races de Friese havenstad in 2022 opnieuw aan. De 2018-editie heeft volgens burgemeester Roel Sluiter in alle opzichten die van vier jaar geleden overtroffen. Het aantal bezoekers was veel groter en de opbrengst hoger.