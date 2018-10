Heerema vertelt over ronding Kaap Hoorn Facebook

HOORN 10 oktober 2018, 20:00

Stichting Nederlandse Kaap Hoornvaarders houdt zondag 21 oktober de jaarbijeenkomst in Hoorn. Centraal staat een lezing van Pieter Heerema over zijn drie maanden durende non stop solozeiltocht in 2016, goed voor bijna 25.000 mijlen.

Daarbij rondde hij Kaap Hoorn op reglementaire wijze. Hij krijgt op de bijeenkomst onderscheidingen van de gemeente Hoorn en van de stichting.

De jaarpublicatie over Aerd van Nes wordt aangeboden aan locoburgemeester Marjon van der Ven. Tevens reikt de stichting de Kei van Verdienste uit.

De bijeenkomst begint om 14 uur in de Oosterkerk aan de Grote Oost in Hoorn en wordt afgesloten met zang door de Shantymen Kaap Hoorn, een schoot aan! en een buffet.

Opgave kan via secretaris.snkhv@gmail.com . (SK)