'Riviercruise is niet crimineel'

AMSTERDAM 3 oktober 2018, 14:00

‘Wij zijn geen criminelen. We werken met twaalf- tot dertienduizend mensen in West-Europa. Er is nooit een staking, we hebben nooit grote problemen en met slavernij houden we ons al helemaal niet bezig.' Dat zei Daniel Thiriet, vice-president van de redersbelangenorganisatie IG River Cruise, 20 september in Amsterdam tijdens een rondetafel-debat van de European Transport Workers' Federation (ETF).