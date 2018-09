OM vervolgt schipper Amicitia voor dood door schuld Facebook

Twitter

LEEUWARDEN 25 september 2018, 13:08

De schipper-eigenaar van het zeilcharterschip Amicitia uit Harlingen wordt strafrechtelijk vervolgd. Het OM verwijt hem de mast van zijn schip slecht te hebben onderhouden met een dodelijk ongeluk als gevolg.

Bij het ongeluk in de haven van Harlingen kwamen in augustus 2016 drie Duitse passagiers om het leven toen de mast brak en naar beneden kwam. Dat was het gevolg van houtrot onder het beslag van de hommer. Dat was volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen kwestie van gisteren op vandaag. Het rottingsproces zou zich over een periode van zeker vier jaar hebben ontwikkeld, zonder dat de scheepseigenaar dit in de gaten had. Op basis hiervan stelt het OM vervolging in voor dood door schuld. De zaak dient 16 november bij de rechtbank in Leeuwarden. (PN )