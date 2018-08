Schuttevaer Premium Cruise rond de wereld in 117 dagen Facebook

MIAMI 24 augustus 2018, 13:00

Voor wie in één keer de hele wereld wil zien en wat te besteden heeft: hou 5 januari 2021 en de dagen daarna alvast vrij. Want op die datum begint zo'n beetje de meest uitgebreide reis op cruisegebied. Uit de haven van Miami vertrekt die dag de Seven Seas Mariner. Het schip heeft op dat moment 33.500 mijlen voor de boeg voor een ultieme reis rond de wereld.