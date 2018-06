Clip #73 Een nieuwe chartersteiger in Amsterdam Facebook

De zeilende chartervaart heeft weer een eigen steiger in Amsterdam, en wel aan de voormalige Pontsteiger tegenover de Oude Houthaven. De nieuwe steiger, die in mei in gebruik werd genomen, vervangt de steiger in de Nieuwe Houthaven en de ligplaatsen aan de Sumatrakade, die een anderhalf jaar geleden werden opgeheven.

1 / 1 Klik hieronder op de video met het verhaal van Fedde Zandstra over de nieuwe chartersteiger. (Beeld uit de video) Klik hieronder op de video met het verhaal van Fedde Zandstra over de nieuwe chartersteiger. (Beeld uit de video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Toch loopt het nog niet storm aan de nieuwe chartersteiger. Het Amsterdamse ligplaatsbeleid met betrekking tot de zeilende chartervaart heeft veel kwaad bloed gezet bij de schippers, die de hoofdstad voortaan links lieten liggen. Fedde Zandstra van de tweemastklipper Avanti heeft er al wel een paar keer gelegen. Reden om hem te vragen hoe de nieuwe steiger bevalt.

