MONNICKENDAM

Twitter

22 mei 2018, 17:00

Het in januari opgerichte Platform Veiligheid Chartervaart deelt dezer dagen de spiksplinternieuwe branchenorm voor rondhouten uit in charterhavens. Platform en norm ontstonden na het dodelijke ongeval door een mastbreuk op de Amicitia in augustus 2016.