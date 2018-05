Clip #64 ‘Wat is er mis met hotellen?’ Facebook

Enkhuizen 3 mei 2018, 13:00

Hoewel hij zegt zelf bijna nooit te hotellen, heeft schipper Len Pool van de tweemastklipper Nooit Volmaeckt het volste begrip voor collega-charterschippers die dat wel doen. En omgekeerd heeft hij geen enkel begrip voor de gemeente Amsterdam die het hotellen door charterschepen verbiedt. Volgens hem is er in de haven van Amsterdam plaats genoeg en is het aantal gasten te verwaarlozen ten opzichte van het overige toerisme in Amsterdam. Bovendien zijn charterschepen prima geschikt voor hotelovernachtingen; dat is tenslotte hun werk. Elke regelgeving op dat gebied vindt hij dan ook totaal overbodig. ‘Zeilen met passagiers is geen vetpot, dus hotellen is een welkome aanvulling op je budget.' aldus schipper Pool.

Schipper Len Pool van de Nooit Volmaeckt heeft geen enkel begrip voor het Amsterdamse verbod op hotellen door charterschepen. Klik hieronder op de video. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

