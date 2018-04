Schuttevaer Premium Clip #63 ‘Amsterdam en de zeilcharterschepen - 'Alleen met Sail ben je welkom' Facebook

AMSTERDAM 27 april 2018, 11:00

Volgens Wouter Egas, schipper van de zeetjalk Orion, is de zeilende chartervaart slechts eens in de vijf jaar, tijdens Sail, welkom in Amsterdam. Als drijvend decor. Egas somt de zaken op waardoor Amsterdam buiten Sail bijna ontoegankelijk is voor zeilcharterschepen. Het begint al met de Schellingwouderbrug en daar komt in de toekomst hoogstwaarschijnlijk de fiets- en voetgangersbrug over het IJ bij. Dan is er de reserveringsplicht voor een ligplaats. Ligplaatsen voor zeilcharterschepen zijn er sowieso weinig in Amsterdam. Ook qua faciliteiten steekt de hoofdstad slecht af vergeleken bij een IJsselmeerplaatsje van 1000 inwoners als bijvoorbeeld Workum: geen drinkwater, meestal geen walstroom, geen toilet- en douchegebouw en al helemaal geen havenmeester die je persoonlijk de hand komt schudden en vraagt of je de volgende keer weer langskomt.