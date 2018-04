EZS reikt ruim 100 diploma's uit Facebook

Twitter

Email ENKHUIZEN 24 april 2018, 21:45

Commissaris van de koning Johan Remkes heeft 20 april de geslaagden van de Enkhuizer Zeevaartschool hun diploma's stuurman Kleine en Grote Zeilvaart uitgereikt.

1 / 1 Commissaris van de koning Johan Remkes reikte de diploma's uit. Links EZS-directeur Bert Folmer. (Foto EZS/Cosmo Wassenaar) Commissaris van de koning Johan Remkes reikte de diploma's uit. Links EZS-directeur Bert Folmer. (Foto EZS/Cosmo Wassenaar)

De erepenning van verdienste van de zeilende beroepsvaart ging naar Jan Baas, die 10 januari afzwaaide als burgemeester van Enkhuizen. Baas was niet aanwezig om de penning in ontvangst te nemen. ‘Hij heeft sinds 2004 al onze geslaagden de hand geschud', belicht Bernt Folmer. In zijn toespraak noemde Folmers directiecollega Cosmo Wassenaar Baas ‘een man met een passie voor een speciaal soort boten. Die voeren geen zeil en verlaten de haven meestal wanneer andere schepen juist veilige havens opzoeken.' Baas is voorzitter van de plaatselijke KNRM-commissie.

Geslaagden Kleine Zeilvaart:

Huub Arendse; Jerke van As; Laura van Baal; Myra Beckers; Olga van Beek; Sebastian Bongarz; Harm Jan Bos; André Bremer; Jan-Berend Brink; Andrea Bürger; Allan Campbell; Erik Colombijn; Shawn Craenen; Justus Dick; Douwe Dijkhuizen; Ingrid van Eek; Jonathan Etzel; Jaap Faber; Arnaud Flierman; Bastian Fuss; Titouan Genty; Lotte Grootveld; Roelof Grootveld; Johan de Haan; Louzina Haarsma; Anneke Heerschop; Daniel Hollenstein; Laura Johnson; Rinske de Jong; Cornelis Keeman; Lea Kleine-Büning; Maarten de Klerk; Anna Köhler; Martijn Koopal; Tijs Koopmans; Nicole Kuhmann; Josephine Leertouwer; Sidney van Leeuwen; Rob van Liemt; Camill Löhden; Enki Magnier; Lothar Maier; Julian Marckmann; Joan Matas; Selene Mijnlieff; Joshua Möller; Matthew Morris; Anton Mutschler; Brechje Niendieker; Sien Niermeijer; Carl-Luis Obrist; Jeroen Oelen; Martha Onderwater; Rudolf Onnes; Dido van Oosten; Elly Pape; Piet Poelsma; Gjalt Postma; Jehanne Prins; Ricarda Proppert; Erik Rauws; Hendrik Reher; Linda Schaper; Kristin Scharf; Guido Schotman; Jenny Schwarz; Franziska Senger; Gerie Smit; Dorette Spaans; Luca Spano; Eva-Max de Straschnov; Krista Swedberg; Victor Vandersmissen; Gerard Varela-Put; Remco Veenma; Berthe Veltkamp; IJsbrand de Vos; Belinda Waaijer; Jeanne Wagner; Samuel Wartenweiler; Leon van der Werf; Mente Wester; Anja Wester; Janna Wester; Koos Zijlstra en Jakob Zürn.

Geslaagden Grote Zeilvaart:

Renée van Beek; Douwe Borg; Martijn Boucher; Inna Brockhoff; Iefke van Gogh; Shimra Golan; Jan Gores; Sjoerd Hibma; Sanne Koenen; Remi Lavergne; Onno van Lieshout; Leon van Minderhout; Heine van der Molen; Michiel Mulder; Timo Naef; Willem Radstake; Kilian Siegel; Jan-Willem Tetteroo; Thomas Vreeken en Beau Wiedeman.

Endorsement (topopleiding vanuit handelsvaart)

Pablo Albers; Quinten Boot; Yann Jourdan; Rémi Lavergne; Nora Moro de Lange; Lisa Mueller; Duarte d'Orey; Gerard Pont; Derk Roelofs; Alexander Sharpe en Anousch Vallaeys.