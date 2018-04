Clip #58 Ankeren tegen havengelden Facebook

Nieuwe trend onder zeilende charterschepen: ankeren buiten de haven. Niet alleen vinden de gasten dat mooi, het spaart ook nog eens havengeld uit.

1 / 1 Volgens schipper Len Pool van de tweemastklipper Nooit Volmaeckt levert een week ankeren hem zo'n 500 euro op. (Beeld uit video) Volgens schipper Len Pool van de tweemastklipper Nooit Volmaeckt levert een week ankeren hem zo'n 500 euro op. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Volgens schipper Len Pool van de tweemastklipper Nooit Volmaeckt levert een week ankeren hem zo'n 500 euro op. Schipper Pool vindt dat de havenplaatsen hun inkomsten niet uit de schippers zouden moeten halen, maar uit de omzet die de gasten van de charterschepen meebrengen.

Gasten van charterschepen zouden gemiddeld 40 euro per persoon in een havenplaats uitgeven, die van schipper Pool vaak nog meer. De havenplaatsen zouden dus beter charterschepen kunnen lokken met lagere havengelden, zodat de gasten hun geld uitgeven in de stad.

