Clip #55 Keerverbod Singelgracht Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 28 maart 2018, 13:00

In 2014 stelde de gemeente Amsterdam Het keerverbod, dat de gemeente Amsterdam in 2014 instelde voor rondvaartboten langer dan 14 meter op de Singelgracht tussen de Leidsebrug en de Museumbrug, is ondanks een uitspraak van de Raad van State nog steeds van kracht.

1 / 1 Na drie seizoenen heeft het keerverbod op de Singelgracht de rondvaartsector zo'n 45.000 euro gekost. (Beeld uit video) Na drie seizoenen heeft het keerverbod op de Singelgracht de rondvaartsector zo'n 45.000 euro gekost. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Het keerverbod werd ingesteld om de doorstroming en de veiligheid op de Singelgracht te verbeteren. Ook zouden lange rondvaartboten bij het keren schade aan de oevers en kaden veroorzaken, aldus de gemeente. In 2016 constateerde de rechtbank van Amsterdam dat de argumenten van de gemeente om het verbod in te stellen niet deugden. De gemeente kreeg opdracht om de argumenten beter te onderbouwen.

Op 28 februari 2018 oordeelde de Raad van State dat de argumentatie nog steeds niet deugt. Daarmee haalde de Vereniging Amsterdamse Rondvaartrederijen voor de tweede keer zijn gelijk. Het primaire keerverbod is echter nog steeds van kracht. Nu april met rasse schreden nadert is Ramon van der Storm, managing director van rondvaartrederij Blue Boat, er niet gerust op dat zijn boten op de Singelgracht mogen keren.

Onze Amsterdamse verslaggever maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.