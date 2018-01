Schulpengat vaart voor allerlaatste keer uit Facebook

Veerboot Schulpengat van veerdienst TESO is zondag 21 januari na 27 jaar trouwe dienst voor het laatst uitgevaren.

1 / 1 De Schulpengat heeft jarenlang tussen Den Helder en Texel gevaren. (Foto AS Media) De Schulpengat heeft jarenlang tussen Den Helder en Texel gevaren. (Foto AS Media)

Op 18 februari 1991 nam de Texels Eigen Stoomboot Onderneming de Schulpengat in gebruik. Ze kon 1750 passagiers en 240 auto's vervoeren, en was tot 2006 het vlaggenschip van de veerdienst. Daarna werd die rol overgenomen door de Dokter Wagenmaker, en werd de Schulpengat voornamelijk nog ingezet als reserveboot. Toen in 2016 de hypermoderne boot Texelstroom in gebruik werd genomen, werd de Schulpengat overbodig. Zondag nam ze afscheid met een allerlaatste overtocht. Ze vertrok om 20.00 uur met veel belangstellenden vanaf Den Helder.

De toekomst van de veerboot is nog onzeker. De TESO wil de boot het liefst verkopen en hoopt daarmee zo'n 1,9 miljoen euro binnen te halen. Maar voorlopig hebben zich nog geen geïnteresseerden gemeld. (JL)