Vooral voor historische vaartuigen, langer dan 20 meter, is nog onduidelijk aan welke eisen van veiligheid zij per 30 december 2018 op grond van het Europese binnenvaartcertificaat (CvO/CBB) moeten voldoen. Behoudsorganisatie LVBHB belegt 24 januari een voorlichtingsavond in Zutphen.

Het rommelt behoorlijk in de wereld van de grote pleziervaart. Veel eigenaren van met name historische schepen die voor het Communautair Binnenvaartcertificaat (CBB) gekeurd moeten worden, zijn in onzekerheid gebracht over de eisen waaraan hun schip moet voldoen. De keurmeesters van de drie verschillende keuringsinstanties blijken nogal van mening te verschillen over de interpretatie van ‘klaarblijkelijk gevaar', het criterium waaraan de veiligheid van het schip getoetst wordt.

Tien punten

Er is een lijst van tien punten waaraan het schip sowieso moet voldoen. Daarnaast is er een lijst met zaken die mogen worden uitgezonderd als het schip daar niet aan voldoet. Uitgangspunt is dat een schip dat vóór 2008 varend op de Nederlandse wateren kon worden aangetroffen en daarbij geen klaarblijkelijk gevaar opleverde, dat na 2018 moet kunnen blijven doen.

Het NBKB, waarbij veel keurmeesters zijn aangesloten, waaronder een aantal die in dienst zijn van scheepsverzekeraar EOC, hanteert die lijst anders dan de collega's van Register Holland of het Bureau Scheepvaartcertificering (BSC). Bovendien worden aan de toekenning van verschillende uitzonderingen vaargebiedrestricties verbonden. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), die de tienpuntenlijst en een richtlijn heeft opgesteld over hoe de lijst moet worden gehanteerd, gaat dat te ver.

Voorlichtingsavond

Op 24 januari houdt de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) een voorlichtingsavond over dit onderwerp in Zutphen, waarvoor de verschillende spelers zijn uitgenodigd. Die avond zal mogelijk meer licht werpen op wat er nu wel en niet gevraagd mag worden. Voor de betrokken scheepseigenaren is dat van groot belang; er ligt nog een hele vloot op keuring te wachten.

Meer informatie over de voorlichtingsavond is te vinden op de website van de LVBHB. De voorlichtingsbijeenkomst is gratis toegankelijk en ook niet-leden van de LVBHB zijn daar welkom. (PF)