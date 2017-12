Schuttevaer Premium Het lange leven van Vrouwe Tjitsche Facebook

De zeilende binnenvaart vond zijn einde rond 1950. Verwaarloosde tjalken, aken en klippers lagen rijendik voor de sloop. Soms bleef de oude schipper er nog op wonen en overleefde het schip nog wat langer. De mooie casco's zijn nu al lang op. Maar ruim een jaar geleden ontdekte ik in het Reitdiep in het riet bij Schaphalsterzijl toch nog zo'n oude verwaarloosde tjalk.

‘Vergis je niet, het ijzer is goed, de zeilen, alles is er nog'

Beurtvaarders vervoerden alles wat los en vast zat

Schipper Koos de Jong is in mei 2017 op 70-jarige leeftijd aan boord van de Vrouwe Tjitsche overleden. Verslaggever Hajo Olij ontmoette hem een klein jaar eerder. Naar verluidt heeft zich intussen een nieuwe, jonge schipper voor de oude tjalk aangediend. De verkoop wacht nog op een werfkeuring in januari 2018.

Door Hajo Olij

Ze heeft een volle kop en achterop een paviljoen. In de kont lijken wel S-spanten te zitten. Dit moet een geweldige zeilschip zijn geweest. De dekken, de den, alles zit onder de roest. Maar het ijzer lijkt wel nieuw, nog niet lang geleden gelegd. Op het voordek ligt een pas geklonken luikje naar het vooronder. Hier wordt dus nog gewerkt.

Even later komt een forse, baardige man mij tegemoet. ‘Hé, wat moet dat hier!' Ik schiet in de lach, want ik herken Koos de Jong. Dan moet deze tjalk de Vrouwe Tjitsche zijn.

Koos is een makkelijke verteller én een wandelende encyclopedie. ‘In 1901 liet schipper Huite Tuininga uit Bolsward deze paviljoentjalk bij scheepswerf Croles bouwen. Gelijk als motor-zeilschip, met schroefraam en gepiekte kont voor goede watertoevoer naar de schroef én als beurtschip met brede gangboorden en stalen luikenkap, ook geschikt voor deklading.'

Scheepsbouwer

Croles was een bekende scheepstimmerwerf. Al in1753 begon Jelle Pieters Croles aan de Geeuwkade in IJlst houten kof- en tjalkschepen en schuiten (skûtsjes) te bouwen en in 1790 ook een palingaak. De nakomelingen, veelal Jelle Jelles Croles geheten, zetten het bedrijf voort. Ze stonden ook landelijk bekend als ‘doorkundig en zeer bekwaam'. De werf verhuisde naar de Zevenpelsen en al in 1895, vroeg voor Friesland, begonnen ze in ijzer te bouwen. Voor de Lemster visser Siemen Spaan werd hier al in 1898 voor het eerst een ijzeren botaak geklonken. Er gingen jaarlijks ongeveer zes skûtsjes te water, butsekoppen, stomp en vol in de kop. Maar ook snelle tjalken met zuivere S-spanten in de kont, zoals deze Vrouwe Tjitsche.

Sjouwen

In 1903 neemt Jurjen Koch de tjalk en de bijbehorende beurtdienst Bolsward-Amsterdam over. Er stond al een petroleum hulpmotor van 25 pk in, maar ook nog het tuig, want op de Zuiderzee werd gezeild.

Schipper en knecht moesten zelf de kisten, vaten en pakketten aan boord sjouwen, maar ook het vee. Een paard bracht 2,50 gulden op, een gans slechts een dubbeltje. Ook passagiers gingen mee, in het ruim voor 60 cent, of op een bank in het roefje bij de kachel voor 90 cent. Militairen, arme reizigers en kinderen betaalden half geld. Was het ruim vol, dan werd wel eens een schaap in het paviljoen gestald.

Uit Bolsward gingen veel aardappelen en zuivel mee, wekelijks ook 2000 doosjes slagroom voor export naar China. De stinkende koeienhuiden werden aan dek gestouwd. In Workum werd aardenwerk geladen en wekelijks 60 ton aan mandflessen bleekwater, afwasmiddel en limonade, maar ook zwavelzuur en amoniak.

Lading

In 1919 overleed vader Jan Koch en zoon Jurjen nam diens snelle tjalk de Vijf Gezusters en de beurtdienst uit Workum over. Twee keer per week was er voortaan een afvaart naar Amsterdam. Aan het Singel tegenover de Lutherse kerk was de vaste laad- en lospaats. Bij de scheepsagent lag een lijst klaar. Bij zeeschepen werd ongebrande koffie, thee, meel en hout geladen. Eén keer in de week werd naar de Zaan doorgevaren. Lijnkoeken en ander veevoer, rijst, gort, pudding en stijfsel, vaten olie en koloniale waar werden hier ingenomen. Ook zware platen marmer voor de grafdelver moesten wel eens mee en ijzer voor scheepswerf Amels in Makkum. Op alle aanlegplaatsen kwamen kleingoed en pakjes aan boord of werden bezorgd. De schipper moest het allemaal bijhouden en vaak ook meteen afrekenen.

Bij beide tjalken werd in 1920 een "moderne" Kromhout M2 middeldruk dieselmotor van 30 pk bij 390 toeren ingebouwd. Deze stak boven het dek uit, het houten roefje werd vervangen door een stalen machinekamerkap.

Kennis en kunde

De Beurtdiensten Koch en Eekhof gingen in 1920 een fusie aan en tot de Tweede Wereldoorlog liep het lekker. Er kwam zelfs een motorschip bij. Zoon Nolle van de laatste beurtschipper van de Vrouwe Tsjitsche, Catrinus Eekhof, schreef een uitgebreid boek over deze beurtdienst met veel familie-informatie, maar voor ons interessanter, gedetailleerde informatie over hoe zo'n bedrijf in elkaar zat.

Wij romantiseren deze tijd soms en koesteren de prachtige zeilschepen, maar beseffen niet hoe zwaar het leven aan boord moet zijn geweest. Een werkdag van 12 uur was wel het minste, een vrije zondag kwam pas later. Een beurtschipper moest kunnen lezen, schrijven en rekenen, niet vanzelfsprekend in die jaren, maar ook goed organiseren. Een goed stuwplan was belangrijk: het schip moest stabiel in het water liggen en goed sturen. Wat ging in het hoofdruim, in het kistruim voor de mast of als deklading op de luiken. Ook de volgorde was belangrijk: welke lading ging er het eerst uit en wat kwam later. Ze liepen toch al de hele dag te sjouwen, schuiven en te tillen. Alleen in Amsterdam losten de havenarbeiders.

Altijd door

‘s Nachts, in het pikkedonker, zeilden ze over de Zuiderzee, de motor stond bij. Het schietlood, kompas of slaggaard vertelde waar je zat. Stond er veel wind, ging de halshoek van het grootzeil omhoog: katten. Of ze konden ook de gaffel laten zakken: geien.

Ook al werd in Stavoren de zwarte stormbal gehesen en lag de haven vol verwaaide tjalken en klippers, de beurtvaarders voeren vaak door, de dienstregeling moest blijven kloppen. Alleen bij zware storm doken ze het Krabbersgat in of gingen onder het eiland Marken voor anker. Ook nu nog is bij noordwestenwind de golfslag boven Enkhuizen berucht, bij lopend tij moet het in die jaren nog heftiger zijn geweest. Je stond twee uur aan de helmstok, een stuurtalie was vaak nodig, bij ruiger weer kon je alleen met twee man het roer houden. Op zo'n paviljoentjalk kreeg je achterop veel water over, je stond met je poten in het buiswater. Een lange onderbroek, een baaien hemd en vele lagen kleren hielpen, maar was je eenmaal nat, dan stond je daar 14 uur te verrekken. In het paviljoen bleef de kolenkachel aan, soms ook turf, maar dan zat het schip vol vlooien.

Oorlog

Bij rustig weer duurde de overtocht slechts 10 uur en had je alleen last van wolken steekmuggen. Een paar uurtjes slapen tussendoor, meer zat er niet in. Je waste je met buitenwater en poepen deed je op een emmertje in de machinekamer.

Het leven was zwaar, de meeste schippers vonden het dan ook helemaal niet erg dat de zeiltijd voorbij was. Een luxe motor met salonroef en een zware, direct startende dieselmotor werd als een enorme verbetering ervaren.

Vanaf 1930 neemt de vrachtauto het werk van de beurtdiensten over. Ook in Friesland werden de wegen nu berijdbaar. In de Tweede Wereldoorlog werd diesel schaars, er kwam een gasgeneator aan boord en er werd weer meer gezeild. De Vrouwe Tsjitsche voer met gedoofde lichten over het IJsselmeer, bang om door vliegtuigen te worden beschoten. In 1944, in de Hongerwinter, bracht de Vrouwe Tsjitsche meermalen zuivel, rapen en aardappelen naar het hongerende Huizen. Als retourvracht gingen ondervoede kinderen het ruim in, in het donker, zeeziek en zonder WC. In Friesland organiseerden de kerk opvang bij de boeren. Ook werden een paar tochten naar de ondergelopen Wieringermeer gemaakt om gevluchte mensen en paarden van de dijk te plukken.

Afgeragd

In 1950 werd de beurtdienst Koch & Eekhof ontbonden. De laatste schipper Catrinus Eekhof, kocht de Vrouwe Tjitsche en bleef nog tot 1957 op Amsterdam varen.

Toen werd de tjalk verkocht naar Rotterdam. Er kwam een stuurhut met salonroef op. Het mastdek ging eruit, de gangboorden werden versmald, de den verhoogd en doorgetrokken. Het tonnage ging van 99 naar 104 ton. In de machinekamer werd een Lister JP4 van 40 pk geplaatst. De Kromhoutkoppeling bleef, met reductie van 1000: 400 toeren.

Op het laatst werd steeds meer vletwerk aangenomen, de tjalk werd afgeragd en liep deuken en butsen op. Ze is zelfs een keer in de monding van de Waalhaven gezonken, de papegaai en scheepshond kwamen om.

‘In 1983 heb ik de tjalk gekocht', vertelt Koos de Jong. ‘Ze lag als woonschip in de Rotterdamse haven. Ik begon te reconstrueren, hoe het geweest was. Het dak van het paviljoen had lange ruiten, dus dat moest oud zijn. Zo ontdekte ik steeds meer. We hebben heel veel gedaan: de den verlagen, brede gangboorden en een nieuw voordek gelegd, noem maar op. Op een werf in Franeker viel ze van de karren, er moest een nieuw vlak onder. Uit eigen zak heb ik gelijk ook de kimmen laten vernieuwen.

Zorgelijk

‘De Vrouwe Tjitsche zeilt goed en snel. En hier in Groningen, Friesland en het Wad kan je alle kanten op. Maar ik zeilde steeds minder. Je moest steeds weer een groepje mensen bij elkaar harken. Ik kwam in het riet bij Winsum terecht, een stille plek en woon hier al vele jaren. Het schip ziet er niet uit, maar vergis je niet, het ijzer is goed, de zeilen, alles is er nog. Als ik me kwaad maak, een paar weken met de staalborstel aan de gang ga en een blik lijnolie leeg smeer, ziet alles er weer prima uit. We hebben net een nieuw vooronderluikje geklonken en ik zoek naar een mogelijkheid om weer bolders te gieten.

Maar charteren gaat De Jong niet meer. ‘De chartervaart is de afgelopen tijd bedolven onder de regels en nu komen de privéschippers aan de beurt. Alle keuringseisen van het CVO, het kost handen vol geld en waarom? AIS en ECDIS, moet dat echt? Zijn er zoveel ongelukken gebeurd? De Vrouwe Tjitsche wordt er niet origineler of mooier van. Er zijn weinig jonge mensen, die zo'n schip willen overnemen. Al dat onderhoud en een hypotheek is moeilijk. Ik en veel schippers met mij, wij maken ons zorgen.'

Gebruikte bronnen:

http://www.skûtsjehistorie.nl/

Beurtvaartdienstbedrijf Koch& Eekhof 1822-1971, door Nolle Eekhof (ISBN 90-77863-03-6)