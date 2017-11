Schuttevaer Premium Boreas wint Slag in de Rondte Facebook

Email HARLINGEN 8 november 2017, 15:00

Schipper Henk Teuben neemt sinds de eerste editie in 1995 deel aan de Waddenzeilrace Slag in de Rondte. Winnen deed hij nog nooit. Tot vorige week. Na al die jaren sleepte hij met de tjalk Boreas de overwinning in de wacht, met slechts 11 minuten voorsprong op zijn achtervolger, Peter Glas met de Voorwaarts.

Eindelijk overwinning voor schipper van het eerste uur

‘Wadvaarders zijn veel relaxter'

Door Gijs van Hesteren

De deelnemers verdienen punten door een aantal Waddenhavens aan te lopen: De Cocksdorp op Texel, Oost-Vlieland, West-Terschelling, Nes Ameland, Schiermonnikoog en Noordpolderzijl.

Het is bepaald geen gemakkelijke wedstrijd. Het gebruik van de motor of moderne navigatiemiddelen is niet toegestaan. In 2006 leidde een zware novemberstorm zelfs tot grote problemen. Schepen sloegen van hun anker en de Boreas verwaaide destijds op de kade van Noordpolderzijl. Alleen met behulp van een zware kraan kwam het schip weer vlot, zonder veel schade gelukkig.

De tegenslag van toen is allang vergeten. In 69 uren en 53 minuten volbracht Teuben de Slag in de Rondte. Direct na afloop vierde de 16-koppige bemanning de eerste plaats. Teuben: ‘Het is een intensieve wedstrijd geweest, al was hij minder zwaar dan andere keren. Ik was vooral heel blij toen de finish in zicht kwam. Hoera, Harlingen mien stadtsje!'

Tot het gaatje

Slechts 11 minuten na de Boreas voer Peter Glas met de tjalk Voorwaarts tussen de havenpieren door. De strijd was zeker in de laatste fase spannend geweest. Schipperse Grietje van der Bosch van de Boreas: ‘Vlak voor Noordpolderzijl kwamen we de Voorwaarts al tegen. Peter wachtte er achter het anker op het tij. Toen er water kwam, zeilden we gezamenlijk terug naar het westen. De Voorwaarts moest de havens van Schiermonnikoog en Ameland nog aandoen. Die hadden wij al gehad en daardoor liepen we een wantij op hem uit. Verderop moesten wij ook wachten op water, voor het Kimstergat. Zo kon hij op ons inlopen.'

Teuben: ‘Ik zag ze komen en riep: jongens, uit je bed! Jullie hebben vijf minuten.'

Van der Bosch: ‘Daarna werd het tegenstrooms opkruisen. Ze kwamen ons niet voorbij en zo kwamen we net vóór hen de haven binnen. Wow, na al die jaren! We hebben geen geheime wapens uit de kast getrokken of hele slimme dingen bedacht.'

Bemanningslid Alida Beekhuizen: ‘We waren met een goeie ploeg.'

Van der Bosch: ‘We bouwden de wedstrijd handig op, het schip deed het optimaal, we hadden een prima setje zeilen.'

Beekhuizen: ‘We hebben er keihard voor gevochten.'

‘We kenden de weg op het Wad.'

‘En steeds doorgaan natuurlijk.'

Beekhuizen vertelt over de speciale manoeuvre bij de getijdehaven van Schiermonnikoog. ‘We kwamen er niet zomaar weg. Het was lagerwal en de motor mochten we niet gebruiken. Dan maar op de ouderwetse manier. Het bijbootje overboord, anker erin en roeien maar, tot het eind van de ketting was bereikt - een meter of 100. Dat was zwaar, maar we gaven niet op. We verhaalden het schip tot aan het anker en daarna herhaalden we de handelingen. Zo kregen we de ruimte om onder zeil te gaan.'

'Tot het gaatje gaan!', vulde Van der Bosch aan.

Waddeninstelling

Craig Youell trad tijdens de race op als het middelpunt van PR en communicatie. Hij is zelf charterschipper. Met de koftjalk Wending vaart hij vanuit Enhuizen. ‘Naast het zeilen zijn getalletjes helemaal mijn ding. Mijn vriendin vaart mee als bemanningslid op één van de schepen. Daarom ben ik met mijn schip naar Harlingen gekomen om te helpen. Ik houd de standen en de puntentelling bij en ik zet nieuws en foto's op Twitter en Facebook.

'Dit is echt een bijzondere wedstrijd. Het gaat allemaal zo relaxt hier. Dat is typisch iets voor Wadvaarders en Wadwedstrijden. Die schippers hebben een heel andere instelling. Ik heb lang in de organisatie gezeten van grote evenementen als de Enkhuizer Klipperrace, het Beurtveer en de Strontrace. Daar gaat het heel anders aan toe. Reglementen, protesten, handicaps, enzovoort. Hier gaat iedereen rustig zijn gang en legt zich neer bij wat de natuur zegt. Het Wad is veel dwingender dan het IJsselmeer. Als je vandaag niet verder komt, nou ja, dan ga je niet verder. Zelfs bij de IJsselmeerschippers zie ineens die verandering in houding, als ze hier naartoe komen voor de Slag in de Rondte.'

Achtervolgers

Op het moment dat de Boreas en de Voorwaarts de finish bereikten, waren de opbollende witte zeilen van de Hollandia ook al te zien in het Molenrak. Vier uur na de eerste twee zeilde schipper Evelien Prins tussen de Harlinger havenhoofden door, met een totaal gezeilde tijd van 74 uur en 29 minuten.

De Balder zeilde toen nog tussen Terschelling en Vlieland, de Pallieter voer via de Blauwe Balg naar het Oosterom. Hans Vlasbloem zat met de Najade in het zeegat van Ameland en de Verwondering hobbelde over het Amelander wantij. De Welvaart zat aan de grond bij Schiermonnikoog.

Einduitslag

1) Boreas (69.53 uur); 2) Voorwaarts (70.04 uur); 3) Hollandia (74.30 uur); 4) Najade (84.24 uur); 5) Pallieter (94.39 uur); 6) Balder (94.55 uur); 7) Welvaart (112.41uur); 8) Verwondering (114.32 uur).