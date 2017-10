Schuttevaer Premium Groei riviercruises vlakt af Facebook

Twitter

Email STRAATSBURG 19 oktober 2017, 16:15

De snelle groei van het aantal riviercruiseschepen lijkt over zijn top heen. Voor dit jaar staan er in totaal 17 nieuwe schepen gepland. In 2018 zijn dat er nog maar 10. Dat schrijft de CCR in Straatsburg in haar jaarlijkse marktobservatie.