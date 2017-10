CLIP #21 Amsterdam en de chartervaart: een vertroebelde verhouding Facebook

AMSTERDAM 4 oktober 2017

Tijdens een verblijf van 24 uur aan Steiger 14 achter het Centraal Station van Amsterdam, vertelt schipper Fedde Zandstra van het motorzeilschip Avanti over de vertroebelde verhouding tussen de chartervaart en de hoofdstad.

1 / 1 Schipper Fedde Zandstra vraagt zich af hoe de verhouding van hem en zijn collega-charterschippers met Amsterdam zo kon vertroebelen. (Beeld uit de video) Schipper Fedde Zandstra vraagt zich af hoe de verhouding van hem en zijn collega-charterschippers met Amsterdam zo kon vertroebelen. (Beeld uit de video)

