Elf nieuwe cruiseschepen in 2018 op maiden voyage

Een recordaantal nieuwe cruiseschepen maakt volgend jaar zijn maiden voyage. Het aanbod van nieuwkomers loopt uiteen van het grootste cruiseschip ter wereld - de Symphony of the Seas van rederij Royal Carribean - tot de veel kleinere en tegelijk veel luxere Seabourn Ovation met maar 302 suites. Ook komt er een gloednieuw zeilcruiseschip in de vaart, de Flying Clipper. De rederijen proberen zich steeds meer te onderscheiden: een van de nieuwkomers heeft zelfs een soort megalift aan de buitenkant van het schip. De Top-11.