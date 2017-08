Salonboot Stan Huygens wordt geveild Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 25 augustus 2017, 13:00

De luxueuze salonboot Stan Huygens wordt eind deze maand geveild via veilinghuis BVA Auctions. Het schip is komende week te bezichtigen tijdens de HISWA te water in Amsterdam.

1 / 1 De Stan Huygens werd in 1991 gebouwd en in 2016 gerenoveerd. (Foto BVBA Auctions) De Stan Huygens werd in 1991 gebouwd en in 2016 gerenoveerd. (Foto BVBA Auctions)

Om de aanstaande veiling te promoten zijn er vanaf dinsdag 29 augustus allerlei publieksactiviteiten op de salonboot. ‘Aan boord genieten bezoekers elke dag van een thema-gericht programma, verzorgd door verschillende sprekers', meldt het veilinghuis in een persbericht. ‘Dinsdag: Varen op groot water, woensdag: Frankrijk, Donderdag: Duitsland, Vrijdag: Varen op groot water, zaterdag: Haal meer uit je dagboot, zondag: Varen op de Waddenzee.

Het zogenoemde Motorboot-theater op de Stan Huygens is dagelijks geopend van 13 tot 17 uur. Het schip ligt aan de Werfkade 2 in Amsterdam (stand D27).

Online veiling

De Stan Huygens is een in 1991 gebouwde uitzonderlijke salonboot, gecertificeerd voor 36 passagiers. In 2016 is het schip gerenoveerd en voorzien van een elektrische aandrijving met een bereik van 11 uur varen. De salonboot heeft een modern interieur met vijf ronde zitgedeeltes en twee bars met spiegelwanden. Volgens BVA Auctions verkeert ze in nieuwstaat. De richtprijs is 795.000 euro.

Op woensdag 27 september opent de online veiling van de Stan Huygens op BVA-Auctions.com. Bieden is mogelijk tot en met 4 oktober 2017.