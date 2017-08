Na 22 jaar weer cruiseschip aan Parkkade Facebook

De ms Braemar, een cruiseschip van Fred Olsen, is vrijdagmorgen 17 augustus afgemeerd aan de Parkkade in Rotterdam.

De ms Braemer meert af aan de Parkkade. (Foto Bert Lamers)

De geringe diepgang van het schip van slechts 5,4 meter maakt het mogelijk daar te arriveren. Het schip moet uitwijken omdat aan de Holland Amerikakade van Cruiseport Rotterdam is bezet door de Aida Prima. Het gebeurt zelden dat er cruiseschepen arriveren aan de Parkkade. De Maasdam was op 16 augustus 1995 het laatste cruiseschip dat daar afmeerde.

De Braemar werd in 1993 in Spanje als Crown Dynasty voor rekening van Commodore Cruise Line gebouwd. De Crown Dynasty verkreeg in 1997 de naam Crown Majesty, in datzelfde jaar de naam Norwegian Dynasty en in 1999 weer haar oude naam Crown Dynasty.

Na het faillissement van Commodore Cruise Line werd het schip in 2001 aan Fred Olsen Cruise Lines verkocht en herdoopt in Braemar.

In mei/juni 2008 werd de cruiseliner bij Blom+Voss te Hamburg met 30 m verlengd. Huidige tonnage is thans 24.344 gt; lengte 195,92 m; breedte 22,50 m en maximum diepgang 5,4 m. Schip heeft accommodatie voor 984 passagiers die in 503 hutten kunnen worden ondergebracht. (DvdM)