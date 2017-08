Schuttevaer Premium Scylla bouwt dit jaar drie schepen Facebook

Hardinxveld 11 augustus 2017, 13:00

Scylla AG heeft 21 juli het rivierpassagiersschip Oscar Wilde (135 x 11,45 meter) in de vaart genomen. Het 5-sterrenschip biedt plaats aan 169 passagiers in 88 cabines en 44 bemanningsleden. Het is het tweede schip dat Scylla dit jaar in de vaart neemt. In november volgt nummer drie, een nieuw record voor het familiebedrijf.