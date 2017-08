Schuttevaer Premium Overloper kan er net één teveel zijn voor fietspassagiersschip Facebook

WAREN 2 augustus 2017, 22:09

Fietspassagiersschip Gretha van Holland (23 pax) heeft dinsdag 1 augustus een overloper gehad in de haven van Waren, zo'n 150 kilometer ten noorden van Berlijn. Door een fout van de matroos kwam 150 liter diesel in het water van de haven terecht. Eigenaar Bob Bel zit in zak en as. Hij dreigt zijn vergunning om in Waren te komen kwijt te raken.