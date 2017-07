Schuttevaer Premium Kamervragen over rapport mastbreuk Amicitia Facebook

DEN HAAG 31 juli 2017, 09:13

CDA'ers Martijn van Helvert en Harry van der Molen hebben Kamervragen gesteld over de kwaliteit van de certificering en het toezicht op de bruine vloot. Aanleiding is het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid over het afbreken van een van de masten van de twee-mastklipper Amicitia.