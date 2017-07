Zeilchartervaart kan tijdelijk terecht aan De Ruijterkade Facebook

Zeilcharterschepen, die Amsterdam bezoeken met het doel hun passagiers van en aan boord te laten stappen of om te overnachten in het kader van een vaartocht of cruise, kunnen gedurende vier maanden onder bepaalde voorschriften gebruik maken van de binnenzijde Steiger 14 aan de De Ruijterkade.

1 / 1 Steiger 14 ligt pal achter het Centraal Station in Amsterdam. (Kaart Google) Steiger 14 ligt pal achter het Centraal Station in Amsterdam. (Kaart Google)

De BBZ, Vereniging voor de Beroepschartervaart, heeft de (Rijks)havenmeester gevraagd of de zeilchartervaart tijdelijk gebruik kan maken van de binnenzijde Steiger 14 De Ruijterkade, direct achter het Centraal Station, totdat de ligplaatsen in de Oude Houthaven kunnen worden gebruikt.

Havenbedrijf Amsterdam heeft dit verzoek ingewilligd, omdat de andere locaties in de zomermaanden gereserveerd of beperkt zijn in gebruik. Dit regime geldt voor vier maanden en is met onmiddellijke ingang van kracht. Vanaf 2018 komen er ligplaatsen voor de zeilcharterschepen in de Oude Houthaven aan de Pontsteiger.

De zeilchartervaart heeft in maart nog volop geprotesteerd tegen het ligplaatsenbeleid van het havenbedrijf. Het initiatief van charterschipper Heine van der Velde, die een charterhaven wilde realiseren in het NDSM-gebied, liep schipbreuk door een verbod om daar in de winter met gasten te overnachten. Een petitie op internet om het havenbedrijf op andere gedachten te brengen, leverde ruim 2200 ondertekeningen op, maar niet de gewenste oplossing.

Voorschriften

Steiger 14 is een tijdelijke oplossing. Er zijn voorschriften verbonden aan het gebruik. Zo moet de eigenaar/schipper van tevoren reserveren, mag men maximaal 24 uur afmeren en uitsluitend gebruik maken van de steiger als er sprake is van een vaartocht of cruise. Er dient tijdens het verblijf op de steiger een bekwaam persoon toezicht aan boord te houden. De steiger wordt niet exclusief vrijgehouden voor zeilcharterschepen. Steiger 14 wordt onder meer door rondvaartboten als opstappunt gebruikt.

Tijdens deze vier maanden geldt een speciaal lager reserveringstarief voor de eigenaren/schippers van de zeilcharterschepen die deze locatie willen gebruiken. Men dient van te voren te reserveren bij de afdeling PortOffice van Havenbedrijf Amsterdam. (DvdM)