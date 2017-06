Schuttevaer Premium Victoria-S verspeelt bezaansmast Facebook

KORNWERDERZAND 14 juni 2017, 17:00

De stevenaak Victoria-S uit Harlingen heeft in het Pinksterweekend haar stalen bezaansmast verspeeld, nadat de verstaging was blijven haken achter een lichtopstand van de Lorentzsluizen in Kornwerderzand. Er vielen geen gewonden.