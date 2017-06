Schuttevaer Premium Duitse historische vloot krijgt nul op het rekest Facebook

Berlijn 10 juni 2017, 10:00

De Duitse regering heeft in een vier uur durend overleg met vertegenwoordigers van de traditionele vloot in Duitsland geen enkele toezegging gedaan over versoepeling van de nieuwe eisen aan schepen en bemanningen. Het Dachverband der deutschen Traditionsschiffe vreest dat het varend erfgoed onder het aangekondigde regime niet meer in de vaart kan worden gehouden.