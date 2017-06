Succes onder de hamer Facebook

Het antieke dagtochtenschip Succes wordt opnieuw online geveild, ditmaal via veilinghuis BVA-Auctions.com. De Succes is het oudste nog varende stoom-passagiersschip in Nederland. Bieden op de voormalig Pakjesboot 13 is mogelijk van 14 tot en met 21 juni 2017.

1 / 1 De in 1994 compleet gerestaureerde en gerenoveerde voormalige Rijn-stoomsleepboot Succes is 17 juni te bezichtigen in Almere. (Foto BVA Auctions) De in 1994 compleet gerestaureerde en gerenoveerde voormalige Rijn-stoomsleepboot Succes is 17 juni te bezichtigen in Almere. (Foto BVA Auctions)

De nostalgische Succes werd in 1897 als Rijn-stoomsleper gebouwd bij scheepswerf Boele in Bolnes. Het in 1994 gerestaureerde schip (38,46 X 7,02 meter) biedt ruimte voor 110 passagiers en is zowel voorzien van dieselmotoren als een complete stoominstallatie. De vraagprijs is 1.150.000 euro.

Het schip is bekend van ‘De Club van Sinterklaas' en de romantische Sinterklaasfilm ‘Pak van mijn hart'. Daarnaast deed ze regelmatig dienst als Pakjesboot 13 tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas.

Op zaterdag 17 juni organiseert BVA Auctions een kijkdag. Geïnteresseerden krijgen tussen 10 en 12 uur de kans om het schip in Almere te bezichtigen.

Meer informatie over het schip en de veiling klik hier.