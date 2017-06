Ondanks alle waarschuwingen door de experts heeft de raad en wethouder dit beleid door gezet. Bij de eerste inspraak ronde waar ook BLN ingesproken heeft zei wethouder Kock nog dat hij met vertrouwen zijn plan tegemoet zag en geen aanleiding zag om het plan uit te stellen tot na de uitspraak van de raad van staten. Hij had nog geen rechtzaak verloren zei hij. Nu verliest hij met zijn raad en adviseurs van Waternet de belangrijkste. Bij de laatste inspraak gaf BLN al aan dat er uiteindelijk alleen maar verliezers zouden zijn en dat de branche te doen heeft met een onbetrouwbare overheid. Hoe waar is dat gebleken. De bewoners van Amsterdam zijn nu de grootste verliezers. Die draaien op voor de miljoenen die dit de stad gaat kosten aan claims. En is dit de eerste keer???? Nee.