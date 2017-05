Schuttevaer Premium Schultz: ‘RINA geen bezwaar bij keuring zeilcharters' Facebook

Twitter

DEN HAAG 30 mei 2017, 08:00

De overgang van de keuring van Nederlandse zeilende passagiersschepen naar het Italiaanse classificatiebureau RINA is een voldongen feit en is niet meer terug te draaien. Dat is de conclusie van minister Schultz van Infrastructuur een Milieu.