Er komt een shuttlebus voor de cruise- chartervaart in de Bataviahaven van Lelystad. De bus is een initiatief van de Havendienst, die daarmee de dienstverlening aan de abonnementhouders verder wil verbeteren.

‘De negen-persoonsbus met chauffeur is op verzoek beschikbaar voor alle klanten van de Bataviahaven', meldt Havendienst Lelystad. ‘Voor het gebruik wordt een kleine vergoeding per persoon gevraagd.' De bus rijdt in beginsel zeven dagen per week, maar bij voorkeur op basis van reservering.

Eerder stelde Havendienst Lelystad al een overdekte werkplaats beschikbaar voor de chartervaart. Verder liggen er kortingsbonnen klaar voor passagiers die een bezoek willen brengen aan onder meer de Bataviawerf en een VIP Card met 10% extra korting voor diegenen die naar de Batavia Stad Fashion Outlet willen. (PN)