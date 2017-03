Schuttevaer Premium Ouderhoek uniek in de wereld Facebook

ANTWERPEN 3 maart 2017, 08:00

Bergers van Benelux Diving zijn er vorige maand in geslaagd om in het Bonapartedok in Antwerpen het platbodemjacht Ouderhoek opnieuw aan de oppervlakte brengen. Het jacht, behorend tot het maritiem erfgoed, zonk daar woensdag 4 januari.