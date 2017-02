Schuttevaer Premium Tweedaagse basiscursus matroos zeilchartervaart Facebook

LELYSTAD 13 februari 2017, 12:00

Chartercrew.nl biedt in maart een tweedaagse basistraining aan voor aankomende matrozen in de zeilchartervaart. Was eerder Texel de uitvalsbasis, nu heeft het programma plaats vanaf de Bataviawerf in Lelystad.