Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft de afgelopen weken geïnventariseerd wat er leeft onder ondernemers in de passagiersvaart. Vorige week kwamen op de River Cloud van rederij Stichtse Vecht in Maarssen de nodige plussen en minnen aan de orde.

Zoals concurrentie van gesubsidieerde OV-bedrijven op toeristische trajecten, het lang moeten wachten bij storingen van bruggen of de vrees met een groep zieken opgesloten te raken door een stremming.

Het resultaat van de inventarisatie komt volgens beleidsadviseur Han van Roozendaal en regiocoördinator Andries de Weerd terecht in de regionale agenda's van de brancheorganisatie, waarbij ook wordt bekeken wat landelijk of Europees moet worden aangekaart.

Vaarbewijs

Brussel werkt aan nieuwe regels voor Europese vaarbevoegdheden en wil dat zo eenvoudig mogelijk houden. Ze gaan mogelijk rond 2021 in. Maar de ondernemers in Maarssen meldden dat ze moeilijk kapiteins met een groot vaarbewijs kunnen krijgen en er dus ruimte moet blijven voor personeel met een beperkt groot vaarbewijs of het klein vaarbewijs. En daar zit gelijk ook weer spanning. Want het ‘illegaal varen', waarover iedere ondernemer klaagt, wordt mede mogelijk door de lage drempel van een klein vaarbewijs.

De aanwezigen pleitten voor een aanpak op maat. ‘Een hoog niveau van het groot vaarbewijs is geen probleem, maar laden en lossen zijn echt alleen iets van de vrachtvaart. Dus breng onderscheid tussen vracht- en passagiersvaart aan zonder het niveau naar beneden te halen', vond Erik van Toor van Veerdienst Schoonhoven.

‘Het gaat om de veiligheid. Wat moet je doen en kunnen voor een veilige vaart. Daar moet het om draaien bij de eisen die je aan de bemanning stelt', stelde De Weerd met algemene instemming.

Toezicht ‘zwalkt'

De ondernemers constateerden ook nogal eens verschil van mening tussen ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderling en tussen ILT en handhavers als de waterpolitie. ‘In het weekend wordt niet of nauwelijks gecontroleerd, maar dan wordt het meeste gevaren en gaat het meeste mis', werd gezegd.

Er blijken ook plaatselijk de nodige verschillen te bestaan. Zo was Sylvia Boere van rederij Smaragd in grote lijnen positief over de situatie in Rotterdam. Daar is met handhavers te praten over tijdstip van controle (‘het is nogal een schok voor bruiloftsgasten wanneer geüniformeerde mannen aan boord komen') en praten rederijen regelmatig onderling. In een plaats als Leiden is dat niet het geval.

Amsterdam overweegt het (beperkt) groot vaarbewijs verplicht te stellen voor passagiersschepen in de grachten. Tevens worden de vergunningen voor schepen tot 14 meter vrijgegeven. ‘Zodat nu schepen van die lengte voor 60 passagiers worden gebouwd', sneerde een aanwezige.

‘Het Havenbedrijf Amsterdam kijkt naar de ongecontroleerde vaart met meer dan 12 passagiers op het IJ, waar onveilige situaties voorkomen met schepen met 20 tot 30 passagiers. Dat is zo'n geval dat je moet handhaven op veiligheid en niet op beroeps- of pleziervaart', vond Van Roozendaal.

Hij verwacht rond eind februari concepten te hebben voor de regionale agenda's.