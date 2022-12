Dode en vier gewonden op Viking Polaris door enorme golf

De rederij noemt het een monstergolf-incident. ‘Het is met grote droefheid dat we bevestigen dat een passagier is overleden na het incident. We hebben de familie van de gast op de hoogte gebracht en onze diepste condoleances overgebracht’, liet Viking Cruises weten. Vier andere passagiers zijn behandeld door het medisch personeel van het schip.

De Viking Polaris keerde woensdag terug naar Ushuaia.

Eind september werd de Polaris simultaan met de Octantis gedoopt. Het zijn de twee nieuwste expeditie-cruiseschepen in de vloot van Viking Cruises.

Lees ook: