Viking Polaris en Viking Octantis simultaan gedoopt: op Arctische expeditie in luxe

De twee nieuwste expeditie-cruiseschepen in de vloot van Viking Cruises zijn gedoopt. Op 30 september werd de Viking Polaris gedoopt aan de Amsterdamse Passenger Terminal en begon het schip aan haar maiden voyage naar Antarctica. Tegelijkertijd werd Viking Octantis gedoopt in Toronto.

Naast de doop van twee nieuwe schepen, werd ook de 25e verjaardag van Viking Cruises zelf gevierd. ‘Amsterdam is een belangrijk deel van ons leven hier bij Viking’, vertelde bestuursvoorzitter Torstein Hagen bij de doopceremonie in de Nederlandse hoofdstad. ‘We vinden het fijn om zaken te doen met Nederlanders.’ Die opmerking werd lachend ontvangen door het grote aantal genodigden.

De Viking Polaris en Octantis zijn de eerste twee schepen van de divisie Viking Expeditions, die in 2020 werd opgericht. De Viking Octantis werd gebouwd op de Vard Tulcea scheepswerf in Roemenië en werd afgebouwd bij Fincantieri’s Vard Søviknes-scheepswerf. Het schip werd te water gelaten in december 2021 en had een eerste seizoen in Antarctica, waarna het aansluitend een aantal cruisereizen maakte in Canada. Eind september 2022 werd de Viking Polaris te water gelaten bij dezelfde Noorse Vard-werf, waarna beide schepen naar Amsterdam vertrokken voor de doop.

Dure reis

De schepen zijn 202,70 meter lang en bieden accommodatie aan 378 gasten en 256 bemanningsleden. ‘Bij Viking hebben wij tienduizend werknemers uit 84 verschillende landen’, speechte Hagen in Amsterdam. ‘Onze bemanningsleden en gasten zijn deel van onze familie en dat maakt dit bedrijf speciaal.’

Een reis met de Viking Polaris brengt je van de Canadese Great Lakes en de Amerikaanse staat Minnesota naar het uiterste puntje van Zuid-Amerika, Ushuaia in Argentinië. Vanuit daar worden expedities georganiseerd naar Antarctica. Wie deze reis wil maken, moet wel een goedgevulde portemonnee hebben: circa 50.000 dollar kost de reis van de Verenigde Staten naar Argentinië. Een tocht rond de Great Lakes, heeft dan een zachter prijsje: 6000 dollar voor een achtdaagse reis.

Ann Bancroft

Op 30 september stond beschermvrouwe Ann Bancroft klaar met een spade om de Viking Polaris te dopen. Bewust was gekozen voor dit gereedschap, want Bancroft is de eerste vrouw die solo de Noordpool bereikte. Een spade is een essentieel gereedschap voor zo’n ontdekkingsreiziger. Bancroft is een passende beschermvrouwe voor een schip dat werd genoemd naar de Poolster. Ook aanwezig was Liv Arnesen, de eerste vrouw die solo naar de Zuidpool skiede. Zij doopte de Viking Octantis.

‘Moge zachte wind uw zeilen vullen, moge zonneschijn op uw gezicht vallen, moge grote vriendelijkheid uw zielen vullen en moge de geesten u veilig houden op uw reizen’, wenste Bancroft het schip, de bemanning en de gasten toe, waarna ze met de schep de doopfles omlaag liet vallen tegen de boeg. Datzelfde gebeurde in Canada met de Octantis.

Migratiepatronen

De architect van het schip, Richard Riveire van het Amerikaanse Rottet Studio, liet zich voor het ontwerp van de zusterschepen inspireren door de natuur. Specifiek door de migratiepatronen van vogels, die met de seizoenen van noord naar zuiden over de wereld trekken. In de lobby staan daarom vilten vogels tentoongesteld, die zijn gebaseerd op het reisprogramma van het schip. Aan de muren hangt kunst van grote ontdekkingsreizigers en expedities. De Aquavit-bar heeft de vorm van een hondenslede en de ritsen van de truien van de bemanning hebben de vorm van een walvissenstaart.

‘Je moet het zo zien, je kunt maximaal twee uur op expeditie in Antarctica. Dat zijn de regels. De gasten zitten 22 van de 24 uur op een dag aan boord. Het is dus mijn taak om dat boeiend te maken’, legt Riveire uit. Aan boord bevinden zich daarom ook spa’s, fitnesszalen, een kapsalon, restaurants, zwembaden en verschillende bars. En, volgens Riveire, de grootste collectie Noorse moderne kunst.

Onderzeeër

Als gasten het aandurven op expeditie te gaan, zijn daar verschillende opties voor. Een tocht met een RHIB, of het onderwaterleven ontdekken met een onderzeeër. Daarnaast zijn er sneeuwschoenen voor alle opvarenden. Die zie je meteen bij binnenkomst in de lobby. Het is dus duidelijk: wie aan boord komt, is klaar voor avontuur.

De Viking Polaris vaart na de doop met passagiers en genodigden voor de doopplechtigheid van Amsterdam naar IJmuiden, in konvooi met de Viking Mars. In IJmuiden ontschepen de doopgenodigden. De Viking Polaris vaart door naar Antarctica, waar het schip de australe zomer doorbrengt, samen met de Octantis. Daarna koerst het tweetal weer noordelijk naar de Great Lakes.

