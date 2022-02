Sail on Course presenteert basistraining deksman Facebook

Sail on Course heeft, in samenwerking met de Maritieme Academie in Harlingen, een vijfdaagse basistraining ontwikkeld die aansluit bij de standaarden voor deksmannen in de zeilchartervaart.

1 / 1 Oefening troswerpen. (Foto Sail on Course) Oefening troswerpen. (Foto Sail on Course)

(Patrick Naaraat)