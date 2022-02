Cruiseschepen Disney Wish en Carnival Celebration naar afbouwkade Meyer Facebook

Twitter

PAPENBURG/TURKU 16 februari 2022, 11:59

De Meyer-werven in Papenburg en Turku hebben vrijwel gelijktijdig cruiseschepen naar de afbouwkade verhaald. In Papenburg was dat de 144.000 ton grote Disney Wish, in Turku was de Carnival Celebration voor het eerst in volle glorie te zien.

1 / 1 De Disney Wish na het verlaten van het bouwdok op weg naar de afbouwkade. (Foto Meyer Werft) De Disney Wish na het verlaten van het bouwdok op weg naar de afbouwkade. (Foto Meyer Werft)

(Willem de Niet)