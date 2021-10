Cruisemaatschappijen krabbelen uit diep dal Facebook

Twitter

MIAMI 05 oktober 2021, 07:00

Hoewel ze nog steeds grote verliezen maken zijn de drie grote Amerikaanse cruisemaatschappijen hoopvol dat ze hun operaties weer snel kunnen terugbrengen naar het niveau van voor de Coronacrisis. De cruisesector is wereldwijd een van de bedrijfstakken die het zwaarst is getroffen door de pandemie.

1 / 1 Op 25 september vertrok de Grand Princess van Princess Cruises als eerste na de Coronacrisis vanuit de haven van Los Angeles voor een vijfdaagse reis naar Mexico. (Foto Carnival Cruises) Op 25 september vertrok de Grand Princess van Princess Cruises als eerste na de Coronacrisis vanuit de haven van Los Angeles voor een vijfdaagse reis naar Mexico. (Foto Carnival Cruises)

Carnival Cruise Lines meldt in het jongste kwartaalbericht dat op 31 augustus ruim een derde van haar schepen weer in de vaart is. Het gaat om de merken Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Costa Cruises, Aida Cruises, P&O Cruises (UK) and Cunard. Alleen voor P&O Cruises Australia liggen de boekingen nog stil vanwege de strikte Covid-regels in Australiƫ.

(Bart Oosterveld)