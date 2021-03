Schuttevaer Premium Rederij Scylla ontvangt weer gasten aan boord Facebook

De Zwitserse rederij Scylla gaat weer beginnen met dinercruises over de Rijn. Net als na de eerste lockdown in Zwitserland in het voorjaar van 2020 is de rederij de eerste die weer gasten aan boord ontvangt.