Vierdaagse cruise Royal Caribbean afgebroken wegens corona



SINGAPORE 11 december 2020, 16:20

De zogeheten vierdaagse ‘Cruise to nowhere’ van Royal Caribbean vanuit Singapore is na drie dagen afgebroken omdat aan boord een coronageval werd geconstateerd. De Singaporese autoriteiten hadden toestemming gegeven voor de cruise, de eerste sinds de cruise-lockdown in maart.