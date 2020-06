Schuttevaer Premium Toch steunpakket voor historische zeilvloot Facebook

Twitter

Email Enkhuizen 13 juni 2020, 14:20

Zeeschepen die passagiers vervoeren, komen sinds vrijdag in aanmerking voor coronasteun. Ook veerdiensten vallen onder de maatregelen. Via de zogenoemde TOGS-regeling kunnen ook zij een gift van 4000 euro krijgen, als tegemoetkoming in de vaste lasten. Dat schrijft de NOS.