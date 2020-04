Schuttevaer Premium ‘Corona-cruiseschip’ met alleen bemanningsleden legt aan in Australië Facebook

SYDNEY 06 april 2020, 20:55

Een cruiseschip dat in verband is gebracht met honderden coronabesmettingen in Australië, mocht daar maandag 6 april weer aanleggen. Aan boord van de Ruby Princess zijn alleen nog bemanningsleden. Zo’n tweehonderd van hen vertonen symptomen van het virus.