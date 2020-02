Schuttevaer Premium Sectordag BBZ: Passagiers zijn veiligheidsrisico Facebook

Twitter

Emkhuizen 14 februari 2020, 10:52

De chartervaart professionaliseert en studiedagen versterken die ontwikkeling, zei BBZ-directeur Paul van Ommen naar aanleiding van de vierde Sectordag Chartervaart, die vorige week in Enkhuizen werd gehouden. ‘Met deze studiedag laten we bovendien de wereld en in het bijzonder de overheid zien dat we deskundigheid en veilig varen serieus nemen.’